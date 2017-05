GRILLSTART 2017

Weiz : Südtirolerplatz |

Der traditionelle Start der Grillsaison wird heuer mit einer Barbecue-Party am Freitag, dem 19. Mai, um 17 Uhr am Südtiroler Platz erfolgen. Begleitet von Country Live-Musik der Band „17&4“ bietet die Qualitätsfleischerei Feiertag allen BBQ-Fans und Fleischtigern Einblick in die Vielfalt von regionalem Markenfleisch. Neben dem klassischen Steak gibt es auch schmackhafte Neuheiten aus der amerikanischen Barbecue-Küche zu entdecken. Tomahawk Steak, Pulled Pork und Burger können ebenso verkostet werden wie regionale Produkte rund um das „Südoststeirische Woazschwein“ und das „Weizer Berglamm“. Hausgemachte Genussregion-Österreich-Produkte wie z.B. das Weizer Würstel, die Teufelsgriller oder die schmackhafte Braunschweiger runden das beliebte Kulinarik-Event ab. Die benachbarten Cafés Weberhaus und Niederl werden mit sommerlichen Getränke-Kreationen, Bowle und Co das gastronomische Angebot ergänzen.