Weiz : Bismarckgasse |

Italienischer Markt in der Weizer Innenstadt

Im Rahmen des italienischen Genuss-Marktes in der Bismarckgasse werden kulinarische Anbieter Köstlichkeiten aus Küche, (Wein-) Keller und Meer in der Innenstadt zur Verkostung anbieten. Selbst vor Ort von Hand gefertigter Mozzarella, Fisch und Meeresfrüchte frisch vom Rost, Salami und Wurstspezialitäten, ein breit gefächertes Oliven-Sortiment, Käsespezialitäten und Prosciutto werden ebenso zur Verkostung angeboten wie italienischer Wein und Prosecco. Gleichzeitig gibt es natürlich während des Marktes von 4. bis 7. Mai auch die Gelegenheit, italienische Produkte zu kaufen und so ein Stück Vorfreude auf den Urlaubs-Genuss in unserem südlichen Nachbarland mit nach Hause zu nehmen. Im Rahmen des „Mercatino Italiano“ wird auch italienische Musik geboten, für 4. Mai ist zum Auftakt ein Live-Konzert geplant. Die Veranstaltung bildet auch den perfekten Rahmen für die lange Nacht des Einkaufs am 5. Mai in den Geschäften und Boutiquen der Weizer Innenstadt.