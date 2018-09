23.09.2018, 12:05 Uhr

Wussten sie das beim lachen die Atemluft mit bis zu 100 km/h den Mund verlässt?

Die rund 30 Theaterspieler, das gesamte Team der SOBEGES Birkfeld, haben in unterschiedlichen Rollen die Lachmuskeln der Besucher bei ihren beiden Aufführungen in der Peter Rosegger Halle ordentlich strapaziert.Franz Schwarz, Geschäftsführer der SOBEGES, erwähnte stolz, welche besondere Leistung und Herausforderung es für jeden Einzelnen ist, auf der Bühne zu stehen und auch noch eine Rolle zu spielen.Der Hauptverantwortlichen Birgitt Zottler ist es wieder gelungen das gesamte Team zu Höchstleistungen zu motivieren. Darsteller und Bühne wurden mit den in den eigenen Werkstätten hergestellten Kostümen und Requisiten ausgestattet.Die Musiker "Mundwerk" vom Pius-Institut Bruck an der Mur sorgten auch diesmal wieder für die musikalische Umrahmung des Abends.Fazit aus den beiden Vorstellungen: Lachen ist gesund und kostet nichts. Hat der Mensch doch 17 Lachmuskeln im Gesicht und bis zu 300 von Kopf bis Bauch!