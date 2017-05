Weiz : Innenstadt |

Lange Einkaufsnacht in der Weizer Innenstadt

Unter dem Motto „Weiz – hier kauf ich ein!“ wird heuer die lange Frühlings-Einkaufsnacht eine Woche vor dem Muttertags-Wochenende in der Weizer Innenstadt veranstaltet. Alle teilnehmenden Betriebe (über 50 Geschäfte) haben in schon gewohnter Manier bis 21 Uhr geöffnet und bieten Ihren KundInnen besondere Aktionen an. Bewirtung mit leckeren Snacks und Prosecco, ein bunter Flohmarkt, tolle Prozente-Aktionen sowie Top Beratung – an diesem Abend bleiben keine Wünsche für die KundInnen offen.



Schnitzeljagd: Ab € 10-Einkauf pro teilnehmendem Geschäft bekommt man einen Herzerl-Kleber auf den Schnitzeljagd-Schein geklebt. Ab zwei gesammelten Herzerl-Kleber bekommt man zwischen 18 und 21 Uhr zwei Kugeln Eis bei Schwindhackl’s Piccolo gratis, bei vier gesammelten Herzerl feine Muttertagspralinen.