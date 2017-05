Marco Wagner "flitzt" durchs Ilztal

11.05.2017, 15:52 Uhr

Facebook-Star Marco Wagner löste nun seine Wettschuld ein und lief nackt durch seinen Heimatort.

Ein ruhiger, sonniger Donnerstag-Nachmittag im schönen Großpesendorf im Ilztal. Die Vögel zwitschern, eine Katze schleicht durch das hohe Gras und die man kann die Sonnenstrahlen genießen. Doch was ist das? In der Ferne kann man zwei jeweils nur mit einer Kappe bedeckten Menschen an den wichtigsten Teilen erkennen. Bei näherer Betrachtung erkennt man nun endlich wer es ist. Es handelt sich um Facebook-Star Marco Wagner und Dave Brown.

Wettschuld eingelöst

Nachdem seine erstes Lied "Boyfriends" herauskam, scherzte Wagner er würde nackt durchs Ort laufen, falls er die Nummer Eins in der Hitparade wird. Aus Spaß wurde Realität und nun präsentierte er sich mit seinem Sänger Dave Brown fast vollständig nackt. "Ich habe es extra nur ein paar Stunden vorher auf Facebook gepostet, damit keiner sagen kann, wir machen es nicht in der Öffentlichkeit" so der später wieder angezogene Wagner.