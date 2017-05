Musikalische Klänge in Arzberg

03.05.2017, 15:25 Uhr

fand beim Publikum wieder großen Anklang.führte in bewährter Weise durch den abwechslungsreichen Abend.Das bunt gemischte Programm reichte vom Traditionsmarsch „Aller Ehren ist Österreich voll“ und der „Vajnorská-Polka“ über Jacob de Haans „Utopia“ bis hin zu Potpourri aus Musical und Film in „My Fair Lady“ und „How to Train Your Dragon“.

Im Laufe des Abends durften auch einige Solisten ihr Können zeigen, so etwa die Flöten in „Got it? – Flaut it“, das Schlagzeug in der bekannten Jazz-Nummer „Sing Sing Sing“ und - als besonderes „Schmankerl“ - drei Alphörner in „Begegnung“.Erstmals gestaltete auch das Brass-Ensemble des Musikvereins einen Teil des Konzertprogramms mit Liedern wie „Smoke on the Water“ von Deep Purple und „Vielen Dank für die Blumen“ als kleine Zugabe.