Nostalgische Zeitreise im Posthotel Thaller in Anger

28.04.2017, 16:37 Uhr

Peter Thaller

Claudia Rosenberger

Siegfried Rosenberger

und, die Enkelin des 2016 verstorbenen, in den Seminarraum des Genuss- und Posthotels Thaller nach Anger zu einer Dia-Präsentation. Unter dem Titel "Anger-Seinerzeit" wurden den vielen Gästen Aufnahmen rund um Anger, die Rosenberger ablichtete, gezeigt. So konnte man in Erinnerungen schwelgen. Den leidenschaftlichen Hobbyfotografen, der in Markt Hartmanndorf geboren wurde und das Handwerk des Bäckers und Konditormeisters erlernte, zog es nach Anger, wo er bis zu seiner Pensionierung in der Konditorei Thaller tätig war. Damals schon hielt er begeistert Diavorträge. Das Repertoire ist groß, machte er doch rund 9.000 Aufnahmen, die er sorgfältig archivierte.