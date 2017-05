AT

Weltladen Weiz , Doktor-Karl-Renner-Gasse 4a , 8160 Weiz AT

CD-Präsentation

Die OldSchoolBasterds präsentieren ab 7.5.2017 ihr neues Album „The Lost Tapes”.

Und dieses verspricht eine wirkliche Neuheit, denn alle Songs des neuen Albums stammen aus eigener Feder! Inspiriert vom Lifestyle der swingin’ 50s spiegeln die Songs das Gefühl und den Rhythmus der Zeit wieder, in der der Rock’n’Roll geboren wurde und der R&B in seinen frühen Kinderschuhen steckte. Entstanden sind 14 Songs, die die Energie der Band auf den Plattenteller bringen. Seit 2010 haben sich die fünf Musiker mit ihren energetischen, unterhaltsamen und tanzbaren Live-Konzerten eine grosse Fangemeinde erspielt und gelten nicht nur in der Vintage-Szene als Spezialisten, wenn es darum geht, den Sound und Swing der 50er Jahre zum Leben zu erwecken.

Das neue Album der OldSchoolBasterds mit 14 eigenen Songs, ganz im Stil der „Finest 50s Music“. Soulig, rockig, absolut hörenswert!