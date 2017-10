Trachtiges Oktoberfest in Markt Hartmannsdorf

02.10.2017, 01:22 Uhr

So fand in der Rittscheintalhalle wiederum ein Festabend nach bayrischer Manier statt.Als Organisator dieses heurigen Oktoberfest lockte der Union Sportverein Markt Hartmannsdorf unter ihren Obmann Roman Thomaser zahlreiche jugendliche Besucher an.Als kulinarische Spezialitäten dieser Veranstaltung durften Weißwurst , Massbier und Laugenbrezen im Biergarten nicht fehlen.Denn musikalischen Höhepunkt mit Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden besorgte die Musikband„ Aufleb´n „ und eine Mitternachtseinlage durch die Damenschuhplattlergruppe „ Die Doischn“ aus der Gemeinde Sinabelkirchen rundeten das heurige Oktoberfest ab.