WEIZ: FESTIVAL PFINGST KLANG

Klangvision zur Pfingstvision

LUDWIG VAN BEETHOVENschreibt am 6. Juli 1822 an seinen ehemaligenSchüler Ferdinand Ries: „Mein größtes Werk ist eine ‚große Meße‘und an den Klavierbauer J. A. Streicher, es sei für ihn bei der Komposition dieser Messe die Hauptsache gewesen,„sowohl bei den Singenden als Zuhörerenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen“Einstudiert und geleitet von Alois J. Hochstrasser wird das größte Werk Ludwig van Beethovens, seine MISSA SOLEMNIS, zur Eröffnung des Festivals im Kunsthaus Weiz erklingen.

Beim ersten Festival Pfingstklang hat die bekannte steirische Schauspielerin AGLAIA SZYSZKOWITZ zum Thema Mystik in Literatur und Musik anschaulich die Brücke zwischen Peter Rosegger und Anton Bruckner geschlagen,in diesem Jahr wird sie mit der meditativen Lyrik von MARTIN GUTL einen entsprechenden Kontrapunkt setzen.Aglaia Szyszkowitzliest Martin GutlLUDWIG VAN BEETHOVEN (190. Todesjahr)MISSA SOLEMNIS Op 123für Soli, Chor und OrchesterNicola Proksch – SopranEva Maria Riedl – AltMarlin Miller – TenorKS Robert Holl – BassGRAZER CONCERTCHORPANNONISCHE PHILHARMONIEMus. Leitung:ALOIS J. HOCHSTRASSERIntentionen.BEGEGNUNG–BEWEGUNG-VISIONENMystikin Literatur und Musik