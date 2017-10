Wunderschöne Urlaubsreise nach Baska auf der Insel Krk in Kroatien

01.10.2017, 13:33 Uhr

Die Reise führte über die Autobahn nach Zagreb, Karlovac, Rijeka zur Insel Krk. Nach der Überfahrt zur Insel Krk ging es schließlich dann nach Baska zum Hotel Corinthia, das direkt an einem wunderschönen Kiesstrand liegt. Die Reiseleitung hatten Ing. Hans Hierz und Willi Langs in bewährter Manier inne.

Am Sonntag gab es einen schönen Ausflug nach Krk, von wo es mit dem Schiff Otac Roko zu kleinen Inseln und Buchten ging. Auf dem Schiff gab es einen Aperitif und ein gutes Mittagessen. Wein und ein guter Kaffee durften nicht fehlen. Für alles war gesorgt.Am Dienstag gab es eine schöne Fahrt nach Krk. Bei der Stadtführung durch die Altstadt mit deutschsprachiger Reiseleitung wurden ua. die Kathedrale und der Hauptplatz (Placa Vela) und die Stadtmauer besichtigt. Danach gab es ein Mittagessen in der Konoba Sime Brazo direkt am Hafen. Darauf folgten ein Bummel durch die Shopping-Straße und die Rückfahrt nach Baska.Am Mittwoch wurde das kleine geschichtsträchtige Städtchen Vrbnik besucht und besichtigt. Bei einer kurzen Stadtführung wurde die Kapelle SV. Jvana und die Bibliothek besucht. Von der Aussichtsplattform hatte man einen grandiosen Ausblick über die Bucht bis zum Festland. Danach ging es in einen urigen Weinkeller, wo es ein gemütliches Beisammensein mit Wein-Verkostung, kroatischer Jause und Musik gab.Am Donnerstag erfolgte die Heimreise. Am Trojanipass wurde Mittagsrast gehalten.Bei einem gemütlichen Buschenschank konnte die wunderschöne Urlaubswoche angenehm ausklingen.