Zartbittere Lieder von der Liebe in St Margarethen an der Raab

14.05.2017, 19:31 Uhr

Überschrieben war das Programm treffend mit dem Titel „Zartbitter„.Dieser Titel war weit gespannt , so wohl was die Auswahl der Lieder, wie „Bist du net bei mir „ , „Die wahre Liebe“ oder „ Vürbei „ von Franz Koringer betraf.Alte bekannte Texte, wie „ Badewasser Song „oder Teddybär „ wurden auch von den über zwanzig Sängern des Männerchor vorgetragen. Weiters erfuhren die Sänger noch eine tatkräftige Unterstützung vom bekannten Gastchor, mit dem „Her(t)z Frequenz Chor„ aus Graz , die dabei einen Bogen von Moderne bis hin zu klassischen Songs für das Publikum zu Gehör brachten .Als Höhepunkte dieser Chorkonzerte mit musikalischen Rosen zum Muttertag war sicherlich der zweite Teil mit Darbietungen von „ Fever „von Harkan Sund oder „To be or not to be „von Erling Kullberg .Die zahlreich begeisterten Besucher jedenfalls waren dankbar, das sie dieses Konzerterlebnis in St Margarethen genießen durften.