1. Weizer Oldtimer-Genusstour: Regionaler Genuss im Mittelpunkt

13.09.2018, 08:17 Uhr

Nicht mit Vollgas sondern voll Genuss ging es bei der 1. Weizer Oldtimer-Genusstour durch das Almenland.

46 Fahrer starteten am Hauptplatz der Stadt Weiz mit ihren Oldtimern zur- einem vomorganisierten Event.Neben der Landschaft des Almenlands wurden die Teilnehmer an verschiedenen Stationen wie etwa beim Käsestollen in Arzberg, Manfred Hubers Spezialitäten in Fladnitz an der Teichalm sowie beim Gasthof Unterberger auf der Brandlucken, mit lukullischen Speisen verwöhnt. Wir wollen mit der Genusstour die Schönheit unserer Region präsentieren - die atemberaubende Landschaft, touristische Sehenswürdigkeiten und die köstlichen Speisen der Region, so- Obmann des Oldtimerclub Weizklamm.

Neben den Genussstationen warteten zehn actionreiche Sonderprüfungen auf die Oldtimer-Fans wie etwa ein Zielbremsen oder ein Parcours der mit RC-Cars in vorgegebener Zeit absolviert werden musste.Die Siegerehrung mit LH-Stellvertreteram Weizberg beim „Der Ederer“ bildete den Abschluss des Events, das laut Veranstalter auch im nächsten Jahr stattfinden wird.