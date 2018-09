10 Jahre Tagesförderstätte der Chance B in Gleisdorf

07.09.2018, 10:20 Uhr

Die Tagesförderstätte feiert mit ihrem Angebot 10-jähriges Jubiläum und ist aus dem Gleisdorfer Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Menschen mit schweren Behinderungen benötigen nach Abschluss ihrer Pflichtschule eine besondere Begleitung. Chance B hat diesen Bedarf vor 10 Jahren auch in Gleisdorf erkannt und bietet mittlerweile 21 Kunden ein breites Angebot in ihren barrierefreien Räumlichkeiten.

"Unser Haus soll ein Platz sein, an dem sich die Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen wohlfühlen, entwickeln und passende Unterstützung erhalten", erklärt Beate Nussgraber, die Leiterin der Tagesförderstätte in Gleisdorf. Gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin Johanna Kienreich-Brandl wird dabei seit Beginn das Konzept der Kooperativen Pädagogik praktisch umgesetzt. Das Angebot fokussiert sinnvolle Alltagshandlungen, die Orientierung bieten und die Gemeinschaft stärken. Dazu gehören zum Beispiel Kochen, Essen, Einkaufen oder Dekorieren.Die UN-Konvention hält fest, dass jeder Mensch das Recht auf individuelle Begleitung hat. Mit dem Ziel, behinderten Menschen täglich ein Leben in größtmöglicher Autonomie zu bieten, arbeiten derzeit 16 Mitarbeiter in der Tagesförderstätte Gleisdorf. Großen Dank dafür sprechen ihnen anlässlich des Jubiläums vor allem Bürgermeister Christoph Stark, Rudolf Grabner, der Obmann des Sozialhilfeverbandes Weiz, und natürlich die Leiterin Beate Nussgraber aus.Innerhalb der Chance B gibt es 27 verschiedene soziale Dienstleistungen, die auf die einzelnen Lebensabschnitte abgestimmt sind. Weitere Infos finden Sie unter: Chance B