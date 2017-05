145 Jahre Feuerwehr Gleisdorf und neues Ölschadensfahrzeug.

06.05.2017, 23:30 Uhr

Am 05. Mai 2017 hatte die Feuerwehr Gleisdorf zur Florianifeier am Hauptplatz geladen. Nach einer kurzen Begrüßung der Feuerwehren und Gäste durch HBI Jürgen Hofer wurde in der Pfarrkirche die Florianimesse von Feuerwehrkurat Gerhard Hörting abgehalten und von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt.Im Anschluss wurde am Hauptplatz zum offiziellen Festakt geladen. Die Feuerwehr Gleisdorf besteht seit 145 Jahren und das neue Ölschadensfahrzeug (ÖF) wurde in den Dienst gestellt. Ortskommandant HBIkonnte dazu zahlreiche Ehrengäste, wie Bereichskommandanten OBR, Bürgermeisterund zahlreichen GemeinderätInnen, Bürgermeistermit Gemeinderäten und Feuerwehrmitgliedern aus der Partnerstadt Winterbach (BRD), Altbürgermeister Dr., Abordnung des Roten Kreuzes, Polizei, Feuerwehrkurat Pfarrer, DI, Ehrenmitglieder und Abschnittskommandanten des BFV Weiz, Stadtkapelle Gleisdorf, Feuerwehren des Pfarrverbandes Gleisdorf, FeuerwehrkameradInnen, Feuerwehrjugend und zahlreiche Zuseher begrüßen. Nach seinen Begrüßungsworten hatte HBI Jürgen Hofer die Geschichte und den Beginn der Feuerwehr Gleisdorf kurz umrissen und meinte, dass mit Gleisdorf und Weiz die zwei ältesten Wehren (145 Jahre) im Bezirk Weiz bestehen. Feuerwehrkurat Pfarrer Gerhard Hörting segnete das neue Ölschadensfahrzeug. Zahlreiche Ehrungen verdienter Feuerwehrkameraden standen des weiterem auf dem Programm. Bereichskommandant OBR Johann Preihs und Bürgermeister Christoph Stark lobten in ihren Ansprachen die freiwilligen Einsatzorganisationen zum Wohle der Allgemeinheit und meinten, dass das neue Ölschadensfahrzeug für etwaige Einsätze dazu angeschafft wurde.

Mit der Schlüsselübergabe durch BGM Christoph Stark und OBR Johann Preihs an den Maschinenmeister LM d.F.wurde das neue Fahrzeug offiziell in den Dienst gestellt. Mit einem großartigen Platzkonzert der Stadtkapelle Gleisdorf wurde dieser Festakt beendet