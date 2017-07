18 Jahre für die Neue Musik-Mittelschule Weiz

26.07.2017, 15:22 Uhr

Weiz : Neue Musik-Mittelschule Weiz |

Nach 18 Jahren als umsichtiger Schulwart an der Neuen Musik-Mittelschule Weiz geht Karl-Heinz Heidinger in den wohlverdienten Ruhestand.

Im Rahmen der Schulversammlung verabschiedeten sich SchülerInnen, LehrerInnen, Eltervereinsvertreterin und KollegInnen sehr herzlich von ihrem "Heidi", der über Jahre die gute Seele der Neuen Musik-Mittelschule Weiz war und sowohl im Alltag als auch bei Veranstaltungen mit vollem Einsatz dabei war. Daher mag es auch nicht verwundern, dass er ein "Abschlusszeugnis" mit ausgezeichnetem Erfolg aus den Händen von Direktorin Heidemarie Klamminger entgegennehmen durfte. Die SchülerInnen der 3ab Musikklassen sangen "You are the champion", umgedichtet für ihren Heidi, dem alle Anwesenden dann noch mit tosendem Applaus ihre Sympathie bekundeten.