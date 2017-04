180. Ausstellung durch Lila Winkel im Bezirk Weiz

19.04.2017, 20:33 Uhr

Vom 19. bis zum 25. April 2017 wird die Ausstellung in der NMS Gleisdorf gezeigt. Der Verein Lila Winkel schätzt es, dass im Bezirk Weiz zum 180.-mal durch diese Ausstellung Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten, "sich mit einem Teil der Geschichte Österreichs auseinanderzusetzen", wie es der Landesschulrat für Steiermark im 10. Informationserlass im Schuljahr 1998/99 vom 19. Mai 1999 zum Ausdruck bringt.

Die Rool-ups zeigen Bilder und Texte, die über die Gräuel des Nazi-Regimes informieren und die Verletzung der Menschenrechte in dieser Zeit aufzeigen. Bücher und Broschüren von Zeitzeugen und Historikern runden das Bild ab.Während der NS-Zeit wurden Wehrdienstverweigerer mit dem Tod bestraft. Das Regime kannte kein Erbarmen. Drei Männer aus dem Bezirk Weiz verloren deswegen ihr Leben.aus St. Ruprecht/Raab undaus Anger weigerten sich in der deutschen Wehrmacht zu kämpfen und wurden deswegen in Berlin hingerichtet.wurde wegen Wehrdienstverweigerung in Harl bei Puch verhaftet. Er kam ins KZ Sachsenhausen und erhielt dort die Häftlingsnummer 3738. Er verstarb (Todesursache nicht genannt, d.h. er könnte auch hingerichtet worden sein) am 10.5.1940 in Sachsenhausen.Die Ausstellung „Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" die den Schulen in ganz Österreich, durch den Verein Lila Winkel, kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, versucht an dieses Unrecht zu erinnern.In Verbindung mit der Ausstellung wird es für die Schülerinnen uns Schüler auch ein Zeitzeugen Gespräch mit Hermine Liska geben.