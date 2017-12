2018? Immer schön in Bewegung bleiben!

29.12.2017, 13:00 Uhr

Der Sportverein KulmX Bewegung & Sport aus Pischelsdorf hat es sich bereits auf seine Fahne geschrieben - immer schön in Bewegung bleiben!

Für die Hobbysportgemeinschaft sind das nicht bloß leere Worte, sondern die Motivation um in die Gänge zu kommen und in Form zu bleiben. Damit auch das nächste Jahr sportlich genauso aktiv wird wie das vergangene, haben sie sich einiges vorgenommen.Ein Highlight wird die Teilnahme am Wings for Life Run in Wien im Mai sein, der mittlerweile ein läuferischer Fixpunkt im Vereinskalender geworden ist. „Die gemeinsame Teilnahme an Sportevents steht für uns im Vordergrund, nicht zu vergessen natürlich der Spaß an der Sache, der Bewegung selbst“, so Obmann Matthias Wilhelm. Auf der Trainingstagesordnung stehen auch wieder die regelmäßigen Indoor-Fitnesseinheiten HIIT (High Intensity Intervall Training), Fit durch den Winter und Core-Training. Die wöchentlich veranstalteten Lauftreffs ab dem Frühjahr werden ebenfalls ihr Übriges dazu tun, um den Kalorien auch 2018 wieder den Kampf anzusagen.

KulmX rät jedem, auch bei winterlichen Temperaturen Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Laufen oder Langlaufen nicht zu scheuen. Sie stärken das Immunsystem und beleben neben dem Körper auch den Geist. „Gemeinsam statt einsam durchbeiß‘n“, ist für Vorstandsmitglied Christine Stranzl ein Leitsatz, den sie mit ihrem Verein für das kommende Jahr im Hinblick auf sportliche Herausforderungen verbindet. Für KulmX geht es nicht darum Bestleistungen zu erbringen. Die Gemeinschaft und die Freude an der Bewegung stehen bei ihnen im Vordergrund.