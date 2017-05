350 cm Lesewurm für die Stadtbücherei Gleisdorf

04.05.2017, 19:22 Uhr

Die Kreativen Tischler des Wirtschaftshofes Gleisdorf haben sich wieder ganz was tolles Einfallen lassen, nämlich einen 350 cm langen "Lesewurm".

In wenigen Tagen startet der Buchfink - Lesefestival Gleisdorf . Im Zuge dessen wurde am 4. Mai 2017 ein besonderes "Geschenk" an die Stadtbücherei Gleisdorf übergeben. Von den Stadt-Tischlern des Wirtschaftshofes wurde ein Bücherwurm entworfen und angefertigt. Er schlängelt sich mit einer länge von 350 cm ab sofort durch die Bücherei und erfreut als bunte Sitzgelegenheit Alt & Jung gleichermaßen. In der Vergangenheit wurden z. B. schon praktische DVD-Regale, Bücherboxen, Büchercouch , eine Giraffe etc. vom Wirtschaftshof angefertigt. GRin, Leiterin der Stadtbücherei, sowie die beiden Tischlerundfreuten sich über das neue "Möbelstück".Infos: Stadtbücherei Gleisdorf