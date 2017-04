43 berührende Eintragungen ins Buch der Erinnerung

21.04.2017, 20:39 Uhr

78 Schüler und 7 Lehrkräfte folgenden sehr aufmerksam ihren Ausführungen. Allen Schülern der 4. Klasse wurde auch der Film "Hermine Liska - Erziehungsproblem eines Diktators" gezeigt. Dieser Film ist eine Produktion des BMUKK in Kooperation mit dem Verein Lila Winkel und wurde 2009 produziert.

43 Schülerinnen und Schüler machten nach dem Zeitzeugen Gespräch sehr berührende Eintragungen in das Buch der Erinnerung.Eine kleine Auswahl:"Wir finden, dass Sie sehr tapfer sind. Uns hat der Film sehr gut gefallen, denn so bekamen wir einen guten Einblick, wie es früher war. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie noch viele solche Vorträge halten." Cora & Sophie"Es ist unfassbar, was damals passiert ist. Ich finde es super, dass Sie durchgehalten haben. Danke für das Projekt.""Es ist sehr traurig, dass es so eine Zeit gegeben hat. Vielen Dank für das Projekt und ich habe großen Respekt vor Ihnen.""Sie machen eine sehr gute Arbeit mit Ihren Vorträgen. Führen Sie diese weiter." Jakob"Wir finden es schrecklich, wie früher die Leute behandelt wurden. Wir sind auch froh darüber, dass am Ende Ihre Familie wieder zusammen kam. Wir finden es toll, dass Sie so viel Widerstand gegeben haben und sich nicht mitreißen lassen haben." Elina, Lisa, Laura"Das Sie das machen, finde ich sehr wichtig!" Valentin"Ich finde es wirklich großartig, dass Sie der Jugend erklären und erzählen, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Ein großes Kompliment von mir! StefanieSiehe dazu auch: https://www.meinbezirk.at/weiz/lokales/180-ausstel...