Die DOUBLE-TIME kehrt zurück! Jedes mal, wenn das Blaulicht angeht, ist DOUBLE-TIME! Bestelle ein Getränk und erhalte Zwei dafür!Für abwechslungsreiche Party-Musik ist natürlich gesorgt: Resident DJ T-Line und Gast-DJ Mühna werden so richtig einheizen! MC macht der Lokalmatator MC Frui. Party pur! Wenn Alarm is, is ALAAARM!Wie immer ist der Eintritt frei!