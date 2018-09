Aus einer Idee enstand in Ludersdorf-Wilfersdorf eine Bücherecke für alle

13.09.2018, 12:19 Uhr

Ab sofort gibt es eine Bücherecke im Foyer des Gemeindeamtes von Ludersdorf-Wilfersdorf.

Aus zwei Regalen, voll mit guten Romanen, Kinder - und Sachbüchern kann sich jeder ansehen und nehmen was er möchte. Hat jemand ein Buch, dass er nicht mehr braucht, kann er es ins Regal stellen, wenn Platz ist ."Dazu gekommen ist es, weil die Bewohnerin Eva Haberl auf einer gemeindeinternen Facebookseite etwas über die Wegwerfgesellschaft gepostet hat und Katerina Beljo etwas dazu schrieb. Also hab ich mich, als Umweltreferent mit ihnen getroffen und zwei Ideen wurden geboren", so Patrik Ehnsperg. Die Bücherecke ist nun bereits Wirklichkeit geworden. Eine "Kostnixecke" im Abfallsammelzentrum wird noch geplant. Dort soll jeder Sachen, die er nicht mehr braucht, hinstellen. Umgekehrt besteht natürlich die Möglichkeit, sich von dort etwas mitzunehmen. "Für die Bücherecke gab es bereits Buchspenden für mehrere Regale und für die Betreuung gab es bereits einige Meldungen", ergänzt der Umweltreferent der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf.