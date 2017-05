Bella Italia im Herzen von Weiz

05.05.2017, 10:28 Uhr

Im Rahmen des italienischen Genuss-Marktes in der Bismarckgasse von 4. bis 7. Mai werden täglich ab 10 Uhr Köstlichkeiten aus Italien in der Weizer Innenstadt zur Verkostung angeboten.

Mozzarella, Fisch und Meeresfrüchte frisch vom Rost, Salami und Wurstspezialitäten, Oliven, Käsespezialitäten, Prosciutto und vieles mehr gibt es am "Italienischen Markt" zur Verkostung. Auch Weine und Prosecco werden angeboten.Gleichzeitig gibt es während des Marktes auch die Gelegenheit, italienische Produkte zu kaufen und so ein Stück Vorfreude auf den Urlaubs-Genuss ins südliche Nachbarland mit nach Hause zu nehmen.Am „Mercatino Italiano“ wird auch italienische Musik geboten, für 4. Mai gab es zum Auftakt ein Live-Konzert. Die Veranstaltung bildet zudem zur " Langen Einkaufsnacht " am 5. Mai einen perfekten Rahmen.