Besuch aus Offenburg

04.05.2018, 23:29 Uhr

ein musikalischer Abend

Im Mittelpunkt der Reise stand die Freude am gemeinsamen Musizieren. So fand am Freitag, dem 4. Mai, ein Gemeinschaftskonzert in der Aula des BG/BRG Weiz statt, bei dem der Chor des Schiller-Gymnasiums, aber auch der Schüler- und Lehrerchor sowie die Schulband des Weizer Gymnasiums Musikstücke unterschiedlichster Genres zum Besten gaben. Frau Direktor Barbara Marosits bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen und besonders bei Frau Professor Renate Teufelberger für die gelungene Organisation des Austauschs.

aufregende Tage in Österreich

Aber nicht nur das musikalische Miteinander, sondern auch der kulturelle Austausch war ein wichtiger Teil dieser Reise. So lernten die Offenburger Schülerinnen und Schüler im Rahmenprogramm rund um den Konzertabend nicht nur Weiz kennen, sondern auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt Graz sowie die Schokoladenfabrik Zotter. In ihren Gastfamilien konnten die Kinder den österreichischen Alltag erleben und neue Freundschaften schließen.

eine lang bestehende Schulpartnerschaft

Bereits seit 1964 sind Weiz und Offenburg Städtepartner, die Schulpartnerschaft zwischen den beiden Gymnasien besteht nun seit 45 Jahren. In dieser Zeit gab es schon über 25 Austausche, die auch in Zukunft weiterhin stattfinden werden, denn das Schiller-Gymnasium hat bereits wieder zum Gegenbesuch eingeladen. So mancher freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit den neuen Offenburger bzw. Weizer Freunden!