BKS Bank: Zehn erfolgreiche Jahre in Weiz

19.09.2018, 11:42 Uhr

Seit der Eröffnung in Weiz entwickelt sich die BKS Bank zu einem wichtigen Ansprechpartner für Privat- und Firmenkunden. „Unsere Kunden schätzen unsere hohe Beratungskompetenz, die Verlässlichkeit, die Regionalität und die Gespräche auf gleicher Augenhöhe. Wir freuen uns, dass wir uns so gut in der Region positionieren konnten“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, welche die Feier eröffnete.

Auch Nikolaus Juhász und Alfred Kordasch, Leiter der BKS Bank-Direktion Steiermark, bedankten sich beim engagierten Team der Filiale für ihr Engagement. „Der Erfolg einer Filiale steht und fällt mit dem Einsatz ihrer Mitarbeiter. Die durchwegs positive Entwicklung der Filiale Weiz spiegelt deutlich wieder, dass hier ein eingespieltes Team mit gutem Gespür für Kunden und Markt am Werk ist“, so Juhász. Zum erfolgreichen Team zählen Walter Schilling, Helga Lampeter, Alexander Eichtinger, Gudrun Payler und Thomas Gruber.Für den musikalischen Rahmen der Feier sorgte die Band Tribidabo mit Matthias Meister am Saxofon, Simon Reithofer an der Gitarre und Bernd Kohlhofer am Akkordeon. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von der Genusshandwerk GmbH. Zu den zahlreichen Gästen zählten unter anderem: Erwin Eggenreich, Bürgermeister der Stadtgemeinde Weiz, Michael Winkelbauer von der Winkelbauer GmbH, Friedrich und Nikolaus Dohr vom Notariat Mag. Friedrich Dohr, Andreas Schlemmer Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Weiz, Markus Horn von der HORN GmbH.