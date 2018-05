Die Badesaison ist eröffnet: Eintauchen in das kühle Nass

02.05.2018, 14:49 Uhr

Die Freibäder der Region haben ab sofort wieder ihre Tore geöffnet.

Sonnenanbeter und Schwimmbegeisterte warten schon hart auf den Sommer, den die Badegäste gerne in regionalen Freibädern verbringen. Hervorragend ausgestattet und vielseitig im Angebot präsentieren sich die heimischen Bäder.Das Wellenbad und Refugium der Solarstadt Gleisdorf bietet neben Saunawelt, Restaurant, Massage und Whirlpool alles, was das Herz begehrt: Sport- und Sprungbecken, Kinderplanschbecken, ein Funcourt, Beachvolleyballplätze und vieles mehr stehen zur Verfügung. Doch auch das älteste Flussbad der Steiermark in St. Ruprecht lädt zum entspannten Verweilen oder erlebnisreichen Familientagesaufenthalt ein.

Lebhafter Wasserspaß, der hungrig und durstig macht

Frühbucher profitieren vom günstigeren Preis

Aber auch in der Siniwelt kommt der Badespaß nicht zu kurz. Der vom Grundwasser gespeiste Badesee erfreut ohne chemische Aufbereitung Jung und Alt. Den Gästen wird neben guter Wasserqualität und dem großräumig angelegten Außenareal auch eine Rollstuhlrampe in den See geboten.In Pischelsdorf und Umgebung vertrauen die Schwimmbegeisterten auf das Römerbad in Pischelsdorf. Neben vielen sportlichen Aktivitäten wie etwa Beachvolleyball oder Minigolf kann man hier seine Gehirnzellen bei einer Partie am Riesenschachplatz anstrengen.Die Badbuffets und Schirmbars der regionalen Bäder haben bald wieder Hochsaison. (Foto: Iris Bloder)Ein sonniger Badetag kann nicht nur lustig, sondern auch sehr anstrengend sein. Abkühlen kann man sich dabei nicht nur im kühlen Nass, sondern auch bei den regionalen Badbuffets. Dort bieten regionale Betriebe ihre kulinarischen Spezialitäten und Erfrischungsgetränke an. Eis ist für die kleinen Gäste dabei ein Muss, aber auch für Erwachsene gibt es genügend Sommergetränke im Angebot. Die Buffets bieten eine gute Gelegenheit, den Sommertag bei einem Cocktail oder Sommerspritzer ausklingen zu lassen.So wie Frühbucher bei Reisen profitieren diejenigen, die sich jetzt schon eine Saisonkarte der Bäder der Region, wie etwa das Familienerlebnisbad St. Ruprecht an der Raab, Wellenbad Gleisdorf, Römerbad Pischelsdorf oder auch die "Siniwelt" in Sinabelkirchen, sichern. So kann man schon frühzeitig Urlaubsfeeling aufkommen lassen.• Energie-Erlebnisbad Weiz• Erlebnisfreibad Birkfeld• Erlebnisfreibad Eggersdorf bei Graz• Erlebnisfreibad Puch bei Weiz• Erlebnisfreibad Strallegg• Familienerlebnisbad St. Ruprecht an der Raab• Freibad Fladnitz an der Teichalm• Freibad Gersdorf an der Feistritz• Freibad Passail• Freizeitsee Ratten• Freizeitzentrum St. Radegund• Kraftspendebad St. Kathrein• Naturbadeteich Fischbach• Naturbadeteich Rettenegg• Naturschwimmbad Eggersdorf bei Graz• Römerbad Pischelsdorf• Schwimmbad Anger• Siniwelt Sinabelkirchen• Teichalmsee• well welt Kumberg• Wellenbad Gleisdorf