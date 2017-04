"Die Kriegszeit rund um St. Ruprecht/Raab"

30.04.2017, 15:17 Uhr

- 72 Jahre nach den Todesmärschen in der Oststeiermark wurde am 20. April 2017 erstmals in Gleisdorf der sehr beeindruckende Film von Michael Gernot Sumper der Öffentlichkeit vorgestellt.In diesem spannenden Dokumentarfilm kommen 20 Zeitzeugen aus Etzersdorf, Rollsdorf, Unterfladnitz und St. Ruprecht zu Wort. Der Film entstand im Jahr 2016.Maria Wurm, die inzwischen leider verstorben ist, erwähnt in ihren Erzählungen Alois Wagner aus St. Ruprecht, der im Gegensatz zu den meisten damals Lebenden sich nicht von Hitlers Regime missbrauchen ließ.

Was sich viele Bewohner von St. Ruprecht fragen …Am 22. August 2013 recherchierten Mitarbeiter vom Verein Lila Winkel in St. Ruprecht an der Raab über Alois Wagner, der bis zu seiner Verhaftung während des NS-Regimes in diesem oststeirischen Ort wohnte.Ein junger St. Ruprechter sagte zu einer Mitarbeiterin vom Lila Winkel: „Bald werden die letzten Zeitzeugen gestorben sein. Es wäre schade, wenn sich niemand mehr an den Mut dieses Mannes erinnern würde.“Am 17. Oktober 1940 wurde um 5.40 Uhr in Berlin-Brandenburg Alois Wagner aus St. Ruprecht/Raab hingerichtet. Warum starb der 33-jährige Familienvater?Durch sein Studium der Bibel hatte er kennengelernt, dass Jesus Christus das Töten eindeutig verboten hat. Er war daher nicht bereit, im verlustreichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, zu den Waffen zu greifen. Er liebte seine Frau und seine zwei kleinen Kinder, Hilde und Alois. Er konnte aber nicht, wie aus seinen Abschiedsbriefen hervorgeht, gegen sein christlich geschultes Gewissen handeln.Der Grazer Historiker Mag. Heimo Halbrainer schreibt in seinem Buch: „In der Gewißheit, dass Ihr den Kampf weiterführen werdet“ über Zeugen Jehovas: „Sie verweigerten den Hitlergruß, da es ihnen unmöglich war, einem Menschen das nach biblischem Verständnis allein Gott vorbehaltene „Heil“ zuzusprechen. Sie unterließen deshalb auch Ehrenbezeugungen gegenüber der Fahne, verweigerten den Militärdienst sowie die Tätigkeit in Rüstungsbetrieben, was vor allem kriegsdienstverpflichtete Frauen taten.“Warum sollte uns das interessieren, was vor 77 Jahren geschah? Der amerikanische Philosoph George Santayana schrieb: „Wenn man sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist man verurteilt, sie zu wiederholen.“Viele Bewohner von St. Ruprecht fragen zu recht: „Wann wird es endlich ein Erinnern an Alois Wagner, diesen Helden des Friedens, geben?“Alois Wagner aus St. Ruprecht an der Raab wurde am 17. Okt. 1940 wegen Zersetzung der Wehrkraft in Berlin enthauptet. Seine Familie und seine Freunde mussten sehr lange auf seine Rehabilitierung warten. Am 14. November 2005 erhielt ich das Schreiben des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien. Alois Wagner wurde über Antrag der Staatsanwaltschaft Wien rehabilitiert.Alois Wagner wurde hingerichtet weil er auf Grund seines christlich geschulten Gewissens als Zeuge Jehovas in diesem barbarischen Krieg nicht zu den Waffen greifen konnte.Das Leid, welches seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern widerfuhr kann durch die Rehabilitierung nicht weggewischt werden aber es ist ein wertvolles Zeichen, damit solches Unrecht nie mehr geschehen möge.Es wäre schön wenn es für diesen Förderer des Friedens bald ein öffentliches Erinnern in Form einer Gedenktafel oder eines Straßennamens im Bezirk Weiz geben würde.Während seiner verheerenden Amtszeit als Reichskanzler bekam Adolf Hitler Zigtausende von Briefen. Als die Sowjets 1945 das Gebiet um Berlin besetzten, wurden viele dieser Briefe nach Moskau gebracht und dort archiviert. Um herauszufinden, wer an Hitler schrieb und warum, hat der Historiker Henrik Eberle Tausende dieser Briefe ausgewertet uns seine Ergebnisse in dem Buch „Brief an Hitler“ veröffentlicht. Er erklärt:„An Hitler schrieben Lehrer und Schüler, Nonnen und Priester, Arbeitslose und Kommerzialräte, Admirale und einfache SA-Männer.Einige verehrten ihn als den wiedergeborenen Messias, andere erblickten in ihm das Böse schlechthin.“Protestbriefe von Geistlichen gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten musste der Historiker nach eigener Aussage allerdings „mit der Lupe suchen“.Jedoch entdeckte er in den Moskauer Archiven eine Akte mit Briefen von Zeugen Jehovas aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands, in denen die Methoden der Nationalsozialisten und die schlechte Behandlung von Jehovas Zeugen angeprangert wurden. Tatsächlich erhielt Hitler um die 20.000 solcher Protestbriefe und Protesttelegramme von Zeugen Jehovas aus insgesamt 50 Ländern. Tausende Zeugen wurden verhaftet, Hunderte hingerichtet oder starben an den Folgen der grausamen Behandlung. Dr. Eberles Kommentar: „In Anbetracht der Millionen Opfer des NS-Regimes erscheint diese Zahl gering, doch sie zeigt von einem Akt kollektiver und kompromissloser Selbstbehauptung, der Achtung abringt.“