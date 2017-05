Die verlorenen Tonbänder der Old School Basterds.

15.05.2017, 08:17 Uhr

Fünf erstklassige Musiker in grauen Anzügen, Rock & Roll- Musik plus CD- Release ihres neuen Albums “ Lost Tapes“. Eine Rechnung, deren Summe nur ein weiteres großartiges Live- Konzert der Old School Basterds ergeben kann,- zu dessen Umrahmung der Weltladen Weiz die perfekte Location bot.

Mit natürlichem Charm, einer Portion „Coolness“ und gewohntem musikalischem Perfektionismus brachten dienicht nur das Flair der frühen Rock & Roll- Jahre zum Publikum, sondern schafften es auch, selbiges trotz regnerischen Wetters zum Tanzen zu bewegen. Dem Wettergott zum Trotz ein einwandfreier Auftakt der Band zur bevorstehenden Promotiontour.

Neben jeder Menge neuer Songs begeisterten die Old School Basterds auch mit gekonnten Coverversion etwaiger Rockklassiker wie etwa „Johnny B. Goode“ – ein Song des kürzlich verstorbenen Chuck Berry oder „Hound Dog“ – der Song dessen Rockinterpretation des „Kings“ Elvis Presley bis heute jedem bekannt sein dürfte.Wie stets, überzeugten die fünf Musiker mit fetzigen Gitarrensoli, knackigen Kontrabass - Sound, groovigen Pianosoli und perfektem Gesang.– zum Glück nicht „The Last Tapes“, folgt prompt ein Musikvideo für den Song– das zum Teil bereits im Volxhaus in Weiz gedreht wurde.Fans die in diesem Musikclip erscheinen möchten können die Musiker bei einem Livekonzert am 27. Mai in Vordernberg (Obersteiermark) beim Dreh unterstützen. Auch freuen sich die Fünf bereits auf ihren Auftritt am 1. Juni in Graz, im „Dom im Berg“, den man nicht verpassen sollte.Einen weitereren Pflichtermin für alle Freunde des guten Geschmacks – musikalisch wie auch klanglich – bietet der Weltladen Weiz am 26. Mai, - die „“.