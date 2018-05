Ein „besonderer“ Jubilar in Gleisdorf

01.05.2018, 11:21 Uhr

Einen besonderer Jubilar in den Reihen der FF Gleisdorf galt es am Samstag 28.April 2018 zu seinem runden Geburtstag zu gratulieren.

EhrenlöschmeisterJahrgang 1928 feierte seinem 90.igsten Geburtstag.Zu diesem feierlichen Akt lud die Familie Perl bei strahlendem Sonnenschein in den Perl-Hof ein.Eine große Schar von Familienangehörigen und Gratulanten, an der Spitze NAbg. Bgm., die Stadträteundsowie die Abordnung der Stadtkapelle Gleisdorf unter Führung von Obmann Mag.und dem FC Gleisdorf 09 mit Obmannfolgten der Einladung.Der Ausschuss der Feuerwehr Gleisdorf sowie der Senioren nahmen an dieser Feierlichkeit teil.ELM Walter Perl ist nicht nur ein Gönner und Förderer vieler Vereine in der Stadt Gleisdorf sondern auch dasMitglied der Feuerwehr.Er bestreitet heuer sein 75 Mitgliedsjahr und hat in dieser großen Zeitspanne, speziell nach dem Krieg, an der Weiterentwicklung in der Wehr beigetragen.Als Dank und Anerkennung wurde ihm eine Statue des Schutzpatrones dem "Heiligen Florian" sowie ein Erinnerungspräsent und von den Feuerwehrsenioren ein prall gefüllter Geschenkkorb überreicht.Die Feuerwehr der Stadt Gleisdorf wünscht ihrem Kameraden ELM Walter Perl weiterhin noch viel Gesundheit!