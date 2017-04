Einen Maibaum für Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark.

30.04.2017, 18:29 Uhr

Anlässlich zum 50. Geburtstag am 1. April erhielt der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark einen Maibaum von der Feuerwehr Gleisdorf aufgestellt.

Das Maibaumaufstellen ist bei der Feuerwehr Gleisdorf schon ein alter und traditioneller Brauch. Jedes Jahr bekommt ein verdienter Kamerad einen solchen Baum gestellt. Heuer war es ein wenig anders, so bekam der Gleisdorfer Bürgermeisteranlässlich seines 50. Geburtstags am 1. April einen fast nur händisch aufgestellten Maibaum. Trotz der versuchten Geheimhaltung seiner Gattin Ulli wurde aus der geplanten Überraschung nichts, da der Jubilar vorzeitig davon erfuhr. Der 27 Meter lange Baum wurde von der Stadtgemeinde Gleisdorf dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Eine Partie grub das Loch für den Baum und die andere ging in den Wald um ihn umzuscheiden. Die Waldpartie schnitzte verschiedene Muster, machte Maschen und es wurden die Buchstaben „STARKERBAUM“ verewigt. Anschließend wurde er mit einem alten "Hofherr-Schranz" Traktor, der von Feuerwehr-Fahrzeugen begleitet wurde, zum Ziel in die Schießstattgasse gebracht. In der Rathausgasse wurde der Fichtenbaum mittels LKW-Kran in die Einfahrt der Fam. Moritz gehoben, darauffolgend wurde er händisch aufgestellt. Der Kran half aus Platzgründen und zur Sicherheit unter dem Kommando von HBMmit. Nachdem der Maibaum aufgestellt war, wurden noch der Helm, dass Feuerwehr-Korpsabzeichen und die „50ger“ Tafel montiert. Ortsfeuerwehrkommandant HBIließ die Mannschaft antreten und überreichte an Fam. Moritz ein Tragerl Bier und einen Blumenstrauß als Dank für die gute Zusammenarbeit, sowie die zur Verfügungstellung des Grundstückes.bekam als Dank einen Blumenstrauß überreicht und Christoph Stark wurde von allen FeuerwehrkameradInnen zum Maibaum gratuliert. Anschließend gab es noch einen Imbiss vom Buffet und es wurde unter freien Himmel bis in die Abendstunden gefeiert