Energieregion im Blitzlicht-Gewitter

07.05.2017, 14:23 Uhr

Die "Photo-Days 2017" finden in der Energieregion Weiz-Gleisdorf statt und laden zum Mitmachen ein.

Tage des Blitzlicht-Gewitters

4.000-Euro-Preise

Bilder auf Wandertour

Bildaufnahmen

Mit dem Motto "Die Region blüht!" setzte die Energieregion Weiz-Gleisdorf schon 2011 gemeinsam mit den Einwohnern ihre Vision für das Jahr 2050. Jüngst möchte man mit einem Fotobewerb diesem Ziel einen Schritt näher kommen.Von 27. Juni bis 6. Juli finden die "Photo-Days 2017" statt und animieren Jung und Alt, ihre Smartphones und Digitalkameras zu zücken, und selbst Bilder in der Region zu schaffen, die diese Vision repräsentieren. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, wie es Iris Absenger-Helmli, Geschäftsführerin der Almenland und Energieregion Weiz-Gleisdorf Regionalentwicklung, beschreibt.Ab sofort kann man sich bis 26. Juni kostenlos online auf www.energieregion.at/photo-days oder vor Ort im Büro der Energieregion und in den zwölf Gemeindeämtern der Energieregions-Gemeinden anmelden.Drei Kategorien, darunter die "Offene Klasse" (ab 16 Jahren mit digitaler Kamera), "Youngsters" (bis 16 Jahre mit digitaler Kamera) und "Smartphones" (ohne Altersbeschränkung mit dem Handy), stehen zur Auswahl. "Wir wollen das Blühen der Region in Bilder fassen, die Emotionen auslösen", sagte Christoph Stark, Obmann der Energieregion und Bürgermeister der Stadtgemeinde Gleisdorf.Pünktlich am 27. Juni fällt der Startschuss mit der Veröffentlichung der sieben Themenbereiche auf der Homepage. Die Teilnehmer haben sodann bis zum 4. Juli, 12 Uhr, Zeit, die Bilder einzureichen. Eine Fachjury, bestehend unter anderem aus Fotografen, Medienexperten und dem Vorstand der Energieregion, kürt die besten pünktlich eingereichten Fotoaufnahmen.Gerlinde Schneider, Bürgermeisterin von Puch bei Weiz, freut sich, dass die große Abschlussveranstaltung am 6. Juli ab 17 Uhr im Apfeldorf stattfindet. Im Gasthof "Zum Kirchenwirt" werden die besten Bilder präsentiert und prämiert. Durch das Programm führt Antenne-Steiermark-Moderator Thomas Seidl. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von 4.000 Euro. Zusätzlich wird an diesem Abend unter allen Anwesenden eine Ballonfahrt verlost.Die Siegerfotos gibt es in einer Wanderausstellung durch die zwölf Gemeindeämter der Energieregion zu bestaunen. In der Adventzeit werden die Bilder für den wohltätigen Zweck versteigert.• Pro Thema kann man ein Foto einreichen, das dem Schwerpunkt zuordenbar sein muss.• Format: JPG, Querformat wird empfohlen, gute Auflösung