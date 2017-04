Erlebnistag in der schönsten Baumschule der Steiermark

18.04.2017, 05:04 Uhr

Wie bereits in den letzten 35 Jahren gestaltete Familie Höfler aus Puch bei Weiz auch heuer den Ostermontag zum großen Saisonstart in ihren Erlebnisgärten und ihrer Baumschule, die 2017 ihr 45-Jahr-Jubiläum feiert.

Gut 2000 Besucher folgten der Einladung zum Ostermontag-Erlebnistag von Elisabeth und Hanspeter Höfler und flanierten durch eine bunte Vielfalt und das reichhaltige Angebot an Blütengewächsen und Ziersträuchern, an Gewürzpflanzen und Bäumen in der „schönsten Baumschule der Steiermark“, zu welcher das Unternehmen Höfler von den Juroren des Blumenschmuckwettbewerbs 2010 ernannt wurde.Zu erleben und zu entdecken gab es ein Glücksrad, einen Pflanzenflohmarkt, Selbstgemachtes aus Obst und Gemüse sowie ein Blütentattoo und einen Lutscherbaum für die Jungen und Junggebliebenen. Kulinarisch wurden die Besucher von den Schülerinnen und Schülern der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung des Schulvereins der Grazer Schulschwestern.

„´Vielfalt und Flair, um eine Blüte mehr´ ist nicht nur ein Firmenslogan, wir leben dieses Motto praktisch“, so Betriebsleiter Hanspeter Höfler, der die HBLVA für Gartengestaltung in Wien-Schönbrunn absolviert hat. „Unser großes Kapital sind die Mitarbeiter, die hier nicht nur einen Job tun, sondern ihrer Berufung nachgehen!“Elisabeth Höfler, die an der TU München Landschaftsarchitektur studiert hat, ist dankbar für die Synergie zwischen oststeirischer Landschaft, Baumschule und Apfeldorf.Im Hintergrund anwesend war bei der Saisoneröffnung am Ostermontag ebenfalls der frühere Leiter und Gründer des Unternehmens. Hans Höfler verkaufte und signierte sein Buch „Die Gartenschatzkiste“, das im Leopold Stocker Verlag erschienen und im Buchhandel sowie in der Baumschule Höfler erhältlich ist.