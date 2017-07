Falkenstein zum achten Mal Landessieger

19.07.2017, 16:23 Uhr

Beim 53. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb am 24. Juni 2017 in Judenburg (Steiermark) konnte die Wettkampfgruppe Falkenstein ihren 8. Titel als Landessieger erringen.

Ringen um Meter und Sekunden. Feuerwehr-Wettkämpfe – weit mehr als nur Sport, vielmehr: Einsatz bis zum Äußersten, Ringen um jede Sekunde, mit viel Geschick. Und das, um bestens gerüstet zu sein. “Retten, Löschen, Bergen“ bringen die freiwilligen Helfer im Ernstfall oft an ihre Grenzen. Leistungsbewerbe, wie jene, die am Wochenende kürzlich in Judenburg, über die Bühne gingen, sind ein harter Kampf um Meter und Sekunden. Beim Spektakel der Superlative gingen an beiden Tagen ca. 360 Bewerbsgruppen an den Start. Ihr Ziel: die schnellste Feuerwehr der Steiermark zu werden. Es waren heiße und schweißtreibende Duelle um die Medaillen, der absolute Höhepunkt der Bewerbe war noch der Parallelbewerb der besten steirischen Wettkampfgruppen. Falkenstein erreichte in Silber einen Löschangriff von 35,56 Sekunden und kürte sich zum Landessieger im Parallelbewerb. Ebenso wurde Falkenstein heuer zweifacher Bereichssieger (Bezirkssieger) und zweifacher Kuppelcup-Sieger.Text und Bild: Werner Berger