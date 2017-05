Fantasievolles Lesefest an der NMS Pischelsdorf

13.05.2017, 19:41 Uhr

Das Lesen in all seinen Formen und Varianten bildet einen attraktiven Schwerpunkt an dieser Schule.Die vierten Klassen präsentierten zu Beginn des Festes ein eigenes Kochbuch mit dem Titel „G’sund und guat – koch‘ di g’scheit“, das im Rahmen eines Projektes im heurigen Jahr entstanden ist. Verteilt wurden kleine Kostproben aus dem Buch an die zahlreichen Gäste.Kleine Theaterstücke, Überarbeitungen von Sagen oder Bilderbüchern, Sketche, Witze und Rätsel standen ebenso auf dem Programm wie Buchvorstellungen in Form eines Raps oder eines Schuhkarton-Theaters und das Aufführen einer Ballade.Die Tanzgruppe sowie der Chor der NMS Pischelsdorf, in Kooperation mit der Musikschule Gleisdorf/Pischelsdorf, gestalteten das Fest musikalisch.In der Pause sorgte der Elternverein für die Verköstigung der Eltern und Kinder. Für die SchülerInnen gab es u. a. Buchstaben-Brezel zu kaufen. Den jüngsten Gästen des Festes stand ein extra gebautes Bücher-Haus zum Spielen und Lesen zur Verfügung.Mit einem Bücherstapellauf und dem Bau eines Bücherturms endete der turbulente Vormittag.