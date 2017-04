Friedensmesse in Pischelsdorf

23.04.2017, 19:08 Uhr

Der Oststeirer Lorenz Mauerhofer komponierte diese Messe 2015, weil damals - wie heute - so viele Menschen auf der Flucht waren.Mit dem Singkreis Kulmland, dem Kirchenchor Weißkirchen und der Chorgemeinschaft „d’accord Frohnleiten“ bevölkerten rund 70 SängerInnen die Empore der Pfarrkirche. Das beeindruckende Klangerlebnis stand unter der Gesamtleitung von Gabriele Biveiniene und wurde von Stefan Teubl an der Orgel begleitet. Gehalten wurde die Messe von Pfarrer Franz Fink, der sich auch in seiner Predigt auf Krieg und Frieden bezog.Viel Applaus ernteten die Ausführenden als Abschluss nach der Messe. Zugaben wurden zur Freude der zahlreichen ZuhörerInnen im Anschluss auf dem Kirchplatz gesungen.