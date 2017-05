Geheimnisvolle Unterwelt in Anger

03.05.2017, 17:53 Uhr

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung „Bauerngartl“ in Anger war „das geheime Labyrinth“ im sogenannten Steinpeisshaus.

Unter dem Titel „Mystische Unter- und Oberwelten“ präsentiert eine Forschergruppe rund um Initiator Erich Brandl Münzen aus der Zeit um 250 nach Christi, Schalen- und Lochsteine aus der Keltenzeit. Allen voran gezeigt werden die Resultate von Grabungsarbeiten an unterirdischen Gängen und Gruben. Brandl, aktives Mitglied der Feuerwehr, entdeckte im Zuge einer extra für das Kulturfestival "komm.st 1.4" organisierten Feuerwehrübung, dass unter dem Steinpeisshaus mehr als nur ein Loch oder ein einfacher Keller liegt. Bei ersten Grabungsarbeiten kam ein „Teufelstein“ zum Vorschein. „Die Optik des monumentalen Steins, der Teil einer unterirdischen Mauer ist, gleicht der Fratze eines Teufels“, so Brandl.

In den letzten Jahren wurden unter wissenschaftlichem Beistand von Prähistoriker Heinrich Kusch weitere unterirdische Systeme gefunden: Gänge und prähistorische Funde am Rabenwald, 10.000 Jahre alte Gänge in Vorau, eine Ganganlage bei Schloss Külml oder unerklärlicherweise Schicht für Schicht und massiv verschüttete Gruben unter dem Steinpeisshaus. Laut des pensionierten Universitätsprofessors Heinrich Kusch gebe es in der Steiermark einige hundert bekannte unterirdische Gänge, die von Vorau aus bis in das Gebiet des Rabenwaldes reichen. Seit 2015 werden vom Team rund um Erich Brandl zudem maschinelle Bohrungen und geoelektrische Messungen durchgeführt. „Wir finden immer mehr von der geheimen Welt unter der Erdoberfläche“, so der leidenschaftliche Laienforscher.