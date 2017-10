Gratis Kastanien und Sturm am Hauptplatz Gleisdorf

12.10.2017, 18:19 Uhr

lud vor der Wahl zu Gratis Maroni und Sturm am Hauptplatz ein. Es kamen zahlreiche Bürger dieser Aufforderung nach, um bei herrlichem Herbstwetter ins Gespräch zukommen. Für das Kastanien-braten war Ing.zuständig. Neben Mehlpreisen und Fleischbrote gab es Kaffee in einem spezialem Becher mit dem Wahlkandidaten Christoph Stark darauf, das von der Kaffee-Rösterei und Weine Hütter aus Ludersdorf ausgeschenkt wurde. Die Stadt- und Gemeinderäte, Vizebürgermeistersowieund Wahl-Kandidatin Dr., legten ich schön ins Zeug um mit den Getränke ausschenken nachzukommen. Die Ortsteilbürgermeisterinschnitt mit einigen Helfern die Kastanien vor Ort an.