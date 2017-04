Große IBI-Fachtagung in Weiz

24.04.2017, 10:04 Uhr

IBI holt renommierten Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier nach Weiz.

Die Weizer Lehrlingsinitiative IBI wird heuer zehn Jahre alt und hat sich zum Jubiläum etwas Besonders einfallen lassen. "Wir organisieren die erste große, steiermarkweite Fachtagung zum Thema Lehrlingsausbildung in Weiz", erzählt Projektkoordinator Gerhard Ziegler. Am 11. Mai geht es los und die "Lehrlingshochburg" Weiz hat für die Fachtagung unter anderem den renommierten Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier gewinnen können. Vorträge wie „Die Lehre in Österreich und anderswo“ oder „Woran es bei der Berufsorientierung an Schulen noch fehlt“ stehen ebenso auf dem Programm wie die Ergebnispräsentation einer Studie der AK zum Image der Lehre. Gerhard Ziegler ist davon überzeugt, dass mit IBI die Lehre in unserer Region in den letzten zehn Jahren "ordentlich" an Stellenwert gewonnen habe. "Dafür haben sich andere Herausforderungen ergeben. Mittlerweile kommen nur noch rund 50 Prozent der Lehrlinge direkt aus den NMS oder Polytechnischen Schulen, denn alle anderen sind Um- oder Quereinsteiger", so Ziegler. Eingeladen sind Direktoren, Lehrer oder Lehrwerkstättenleiter. Infos: www.ibi-weiz.at/fachtagung.