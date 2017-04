26.04.2017, 18:38 Uhr

Weiz : Südtirolerplatz | Die Präsidentin des Landesschulrates für Steiermark Frau Elisabeth Meixner fragte zu Beginn ihres Auftrittes in Weiz die Kinder und Jugendlichen, die am 26. April am Südtirolerplatz in Weiz versammelt waren: "Habt ihr alle einen Freund?"Sie wies darauf hin, dass Menschen die gern singen immer Freunde haben.Die amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Steiermark Frau Dipl.-Päd. HOL Elisabeth Meixner sprach den Sängerinnen und Sängern und ihren Pädagoginnen und Pädagogen ein großes Lob für ihre Bemühungen aus.

3.500 junge Sängerinnen und Sängern bereichern im April Weiz und sorgen für eine Klangwolke.Die Chorszene der besten Kinder- und Jugendchöre der Steiermark versammelt sich von 24. bis 28. April in Weiz, um am Landesjugendsingen des "Österreichischen Jugendsingens 2017" teilzunehmen – und sich womöglich für das Bundesjugendsingen in Graz zu qualifizieren. Vor 16 Jahren fand das Landesjugendsingen, das ganz im Zeichen gesanglicher Meisterleistungen steht, zum letzten Mal in Weiz statt.