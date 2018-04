Himmlische Stimmung beim Honky Tonk 2018 in Weiz

29.04.2018, 17:26 Uhr

Ein noch nie dagewesenes Highlight gab es beim heurigen zwölften Honky Tonk Live Musik Festival zu erleben.

Blues, Rock' n Roll, Folk, Pop-Rock - ein breites musikalisches Angebot bot man dem Publikum auch im heurigen Jahr in elf Lokalen in der Weizer Innenstadt im Zuge desErstmalig in der Geschichte des "Honky Tonk" konnte man sich in der Taborkirche über Gospel Music erfreuen.brachte zusammen mit dem Organisten Helmut Reiter, kräftiger Stimme und sichtlicher Freude "Staaten - Style" nach Weiz.

Bereits am Vortag stimmte der charismatische Grazer Singer & Songwriterdie Weizer Passanten mit seinen harmonischen Klängen auf das bevorstehende Event ein.Ob man sich für, für, dasoder die anderen tollen Musiker, an diesem Abend entschied - die große Indoorparty der Steiermark sorgte auch heuer wieder für "himmlische" Stimmung.