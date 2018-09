13.09.2018, 15:56 Uhr

Zum Internationales Jugend Umweltworkcamp der Naturfreunde Steiermark und „Erasamus +“ begrüßte die Gemeinde Ratten 16 Jugendliche aus Portugal und Österreich.

Insgesamt 16 Jugendliche aus Portugal und Österreich – darunter auch unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan – verbrachten eine gemeinsame Woche in den Fischbacher Alpen. Untergebracht in der Schutzhütte der Naturfreunde auf der Ganzalm wurden die Jugendlichen von Pädagogen der Naturfreunde Steiermark begleitet.Die Schwerpunkte dieses Begegnungs- und Workcamps waren neben den Schulungseinheiten über Menschenrechte, Europa und seine Kulturen auch der Naturschutz und seine vielfältigen Bereiche und Aufgabengebiete.In diesem Sinn waren die Jugendlichen tatkräftig, neben ihren Schulungseinheiten, auf der Ganzalm und der Pretul unterwegs um Wanderwege neu zu markieren, zu erneuern, Wege frei zu halten und einen aktiven Einblick in die Arbeit rund um Naturschutz und Naturfreunde zu bekommen.Bürgermeister Thomas Heim freut sich sehr darüber, die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Begleitern im Sitzungssaal der Gemeinde zu empfangen und zeigte damit auch seine Wertschätzung für diese Idee eines länderübergreifenden Work-Camps.Er dankte den jungen Menschen für ihre Teilnahme an diesem Camp und auch für ihre Bemühungen für eine grenzüberschreitenden Offenheit und für die Wertschätzung und den Respektes gegenüber der Natur.