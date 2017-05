Judith Ribic erstmals in der NMS Anger

03.05.2017, 21:03 Uhr

Die vielen Eintragungen ins "Buch der Erinnerungen" zeigen, wie positiv diese Veranstaltung von den 35 Schülerinnen und Schülern aufgenommen wurde."Dieser Vortrag war sehr interessant!""Es war sehr spannend und herzberührend. Durch dieses Zeitzeugen Gespräch haben wir Sachen erfahren, die wir vorher noch nicht gewusst haben."

"Es war sehr interessant.""Dieser Vortrag war sehr interessant. Am besten wäre, wenn wir mehr hätten. Es ist sehr spannend zu erfahren, wie es früher zugegangen ist. Ich hätte am liebsten mehrere solcher Vorträge.""Es war sehr interessant und ich habe viel Neues erfahren.""Mich hat es sehr beeindruckt, dass man Jehova auch in solchen schweren Zeiten treu bleiben kann."Im Februar 2017 hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit die Ausstellung "Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" in der Schule zu sehen. Dies ist neben dem Fachkunde Unterricht eine gute Vorbereitung für Zeitzeugen Gespräche."Danke.""Es war sehr spannend, und Menschen, die nie im Krieg waren, werden auch nie ganz den Schmerz nachvollziehen können, ... ""Der Vortrag war sehr interessant. Ich habe viel Neues erfahren.""Es war sehr interessant und lehrreich.""Es war sehr spannend, einen Einblick haben zu können."