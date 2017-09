Kennenlerntage der ersten Klassen

27.09.2017, 08:29 Uhr

Neue Musik-Mittelschule Weiz

Aller Anfang ist schwer" sollte es in der Neuen Musik-Mittelschule Weiz II für die diesjährigen ersten Klassen nicht heißen.

Daher haben sich die LehrerInnen des Stufenteams zusammen gefunden, um ein Programm für die ersten Tage zu gestalten, mit dem die SchülerInnen "ankommen" können. Eine Rätselralley durchs Schulhaus diente zur Orientierung im neuen Gebäude, das Bauen einer Vokabelbox wird in Zukunft das Lernen der Englischvokabeln erleichtern. Der Besuch der Computerräume für das Warm - Up in Englisch und Informatik diente dazu, neue Arbeitsmedien und -Techniken kennenzulernen. Fächerübergreifend erarbeiteten die SchülerInnen die Schritte und Regeln des Mindmapping, der Plakatgestaltung, sowie der Heftführung und neuer Sozialformen. Mit Einheiten in Sport und Tanz konnte Körper und Geist gelockert werden. Umrahmt wurde das Programm von Musikeinheiten, in denen alle Kinder gemeinsam mit den MusiklehrerInnen ein Musikstück gestalteten, um das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken. Unter diesem Motto standen auch die gemeinsamen Mittagessen.Am Tag des sozialen Lernens wurde ein weiterer Grundstein für ein respektvolles Miteinander gelegt. Neben der Erarbeitung von Regeln für das Zusammenleben durch die erlebnispädagogische Didaktik, bemalten die Klassen Stoffteile. Jedes Kind trug dazu bei , eine gemeinsame Klassenflagge zu entwickeln, ein Zeichen, dass jeder in der Schulfamilie Platz hat und auch entsprechend geachtet wird .