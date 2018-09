Kreuzwegstationen von St. Ruprecht bis Breitegg werden saniert

16.09.2018, 15:32 Uhr

Der Kreuzweg von St. Ruprecht nach Breitegg befindet sich in einem kritischen baulichen Zustand.

Putz bröckelt ab, Dächer sind undicht und sollten erneuert werden. Kreuze stehen schief und müssen gerade gestellt werden.Der Kreuzweg wurde 1844 errichtet und war ursprünglich mit Fresken ausgestattet. Im Jahr 1972 wurden im Auftrag von Hr. Pfarrer Egger anstelle der Malereien 15 Emailtafeln, die den Leidensweg Jesu abbilden, angebracht.Die Abwassergenossenschaft Breitegg wird unter der Hauptverantwortung von Gerhard Matzer und Mike Rath in Eigenleistung die Sanierung der Kreuze übernehmen. Es wurden dafür ca. 600 Stunden an freiwilliger Eigenleistung kalkuliert. Der Materialaufwand wurde mit ca. 25.000,-- veranschlagt. Einen Teil der Kosten übernimmt die Gemeinde St. Ruprecht, der Rest wird mit Spenden finanziert."Wir haben bereits elf Dächer neu eingedeckt und bei drei Stationen die Drainage verlegt, die auch bei den restlichen zwölf noch verlegt werden soll!", so Mike Rath. "Ein großer Dank gilt den Menschen, die die Kreuze nach wie vor pflegen. Jede Form der Unterstützung ist herzlich willkommen - außerdem wird die Möglichkeit geboten, eine Partnerschaft von einem Kreuz zu übernehmen", erzählt Rath weiter.Weitere Infos und Spendenmöglichkeiten gibt's bei Gerhard Matzer unter 0664 / 211 51 62 sowie bei Mike Rath unter 0664 / 232 77 80.