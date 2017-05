Kunstprojekt "Love to learn" an der VS Ilztal

09.05.2017, 18:17 Uhr

Die Künstlerin Michaela Knittelfelder-Lang gestaltete ein Kunstprojekt mit den Schülern der VS Ilztal.

Gemeinschaftsbild wurde gestaltet

Mit allen 70 Kindern der Volksschule Ilztal unter Schulleiterin Elisabeth Lang-Leber wurde in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Michaela Knittelfelder-Lang das Projekt "Love to Learn" umgesetzt.Es wurde an drei Stationen gearbeitet, an denen jeweils ein Drittel der Kinder an verschiedenen Objekten bzw. einem Gemeinschaftsbild teilnahmen.In der ersten Station wurde die riesige Leinwand mit viel Papier dick (schulbezogenes Papiermaterial) beklebt. Aus Tageszeitungen wurden 'schöne Wörter' herausgerissen und auch auf die Leinwand geklebt. Danach wurde durch die Künstlerin der Schriftzug "LOVE TO LEARN" aufgetragen. Am Rand des Schriftzuges durften die Kinder Stücke von persönlichen Arbeitsblättern aufkleben. Das Bild wurde mit Farbe bemalt wobei der Schriftzug ausgespart wurde. Jedes der Kinder leistete dazu seinen Beitrag.Aufgrund des schönen Wetters konnte diese Station im Freien abgehalten werden. Immer wieder vorbeikommende Passanten begeisterten sich über das Treiben der Kinder.

Luftballon mit Fotos gestaltet

In der zweiten Station gestalteten die Kinder ihren eigenen Luftballon mit persönlichen Arbeitsblättern und ihrem Foto.Die letzte Station war die Fähnchenstation. Hier durften die Kinder Fähnchen ausschneiden, bemalen und bekleben bzw. den Schriftzug "Love to learn" schreiben.