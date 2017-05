Lesefestival feiert Premiere

09.05.2017, 11:31 Uhr

Bis 13. Mai steht Gleisdorf ganz im Zeichen des Lesens und bietet Jung und Alt ein vielseitiges Programm.

1.500 Personen gestalten mit

Das Gleisdorfer Lesefestival "Buchfink" feiert Premiere. Die Stadtgemeinde Gleisdorf veranstaltet bis 13. Mai dieses Lesefestival, welches in Kooperation mit der Stadtbücherei Gleisdorf, der öffentlichen Bücherei Nitscha und der Buchhandlung Plautz konzipiert und durchgeführt wird. Die Idee dazu sei vor etwa einem Jahr entstanden, wie Projektleiterin Eva Lassnig sagt.Das Projekt ziele darauf ab, dass sich nicht nur Kindergärten und Schulen mit dem Thema Lesen auseinandersetzen, sondern alle Bevölkerungsschichten eingebunden werden.„Mit dem ersten Gleisdorfer Lesefestival wollen wir einen neuen Akzent setzen, einen spürbaren Impuls zur Steigerung der Leselust geben, für gute Lektüre, für den Wissenserwerb und für alle weiteren positiven Auswirkungen, die das Lesen mit sich bringen kann", unterstreicht Bürgermeister Christoph Stark.Auch die Gleisdorfer Kindergärten und Schulen setzen im Rahmen des Festivals Aktionen rund um das Thema Lesen, sei es durch schulinterne Projekte oder die Beteiligung an Lesungen, Büchereiführungen oder Aktionen im öffentlichen Raum. Im Programm des Lesefestivals finden sich sowohl Autorenlesungen (Belletristik und Sachbuch) für Erwachsene als auch niederschwellige Kinderveranstaltungen (Bilderbuchkino, etc.), welche in Kooperation mit den städtischen Büchereien durchgeführt werden.

• Buchpräsentation

• Lesung

• LEBI-Laden Bücherbazar:

• Märchenquiz „Vorhang auf"

• Lesend durch die Welt:

• Lesefestival Werkstatt-Tage:

• Kinder-Buch-Basteln:

Weiters konnten Institutionen wie das Eltern-Kind-Zentrum oder die Familienwerkstatt Gleisdorf an Bord geholt werden, welche ebenso Programmpunkte zum Lesefestival beisteuern (Bastel- und Schreibwerkstätten für die gesamte Familie). Insgesamt sind knapp 1.500 Personen aktiv an der Programmgestaltung des Lesefestivals beteiligt, davon mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche. Mit einem Lesefestival möchte die Stadt Gleisdorf einerseits zur Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen beitragen, andererseits auch lesebegeisterten Erwachsenen ein ansprechendes Programm bieten.--------von Michael G. Sumper, Do., 11. Mai, 19 Uhr, Kulturkeller Gleisdorf.mit Radek Knapp & Tex Rubinowitz, Sa., 13. Mai, 19 Uhr, forumKLOSTER Gleisdorf.Do., 11. Mai u. Fr., 12. Mai, 8.30 bis 14 Uhr, Sa., 13. Mai, 8.30 bis 12 Uhr.der Volksschule Labuch, Do., 11. Mai, 10.45 Uhr, Hauptplatz Gleisdorf.Fr., 12. Mai, 18 Uhr; Flüchtlinge lesen Literatur in der Stadtbücherei. Von 18 bis 22 Uhr: Einkaufsnacht Gleisdorf, Leseoase am Hauptplatz.Von Fr., 12. bis Sa., 13. Mai, Familienwerkstatt Gleisdorf.Sa., 13. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr im EKiZ Gleisdorf. Ab 10 Uhr: Gedanken-Lesen, Präsentation der Familienwerkstatt-Ergebnisse in der Innenstadt.