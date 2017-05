Let´s rock: Musical der Neuen Musik-Mittelschule

02.05.2017, 08:36 Uhr

Weiz : Volkshaus Weiz |

Mit dem Musical Let´s Rock begeisterten die 4ab Klassen der Neuen Musik-Mittelschule Weiz in 10 Aufführungen ihr zahlreiches Publikum und wurden mit tosendem Applaus gefeiert.

In vier verschiedenen Besetzungen rockten die Schülerinnen und Schüler der 4ab Klassen das Volkshaus Weiz. Die heißen Rhythmen der Band rissen das Publikum von Anfang an mit. Die jungen DarstellerInnen überzeugten mit hervorragendem Gesang, schauspielerischem Witz und phantastischen Tanzeinlagen. Ein tolles Bühnenbild, besondere Beleuchtungseffekte und die perfekte Tonmischung unterstrich die Leistung der jungen DarstellerInnen, die in ihrem Musical den Kampf der Outbreakers gegen das herrschende System unter Madonna alias Killer Queen im Jahr 2047, beschreiben. Die Outbreakers rebellieren gegen das Leben, das mit Hilfe des Senders Radio Gaga kontrolliert wird. Am Ende siegt auf Planet Weiz-Pad Individualität, Freiheit und echte Musik.Besonderer Dank geht an das Team rund um Nicolas E. Hochstrasser, der für Regie und Gesamtleitung verantwortlich zeichnete.Ein tolles Bühnenbild, besondere Beleuchtungseffekte und die perfekte Tonmischung unterstrich die Leistung der jungen DarstellerInnen, die in ihrem Musical den Kampf der Outbreakers gegen das herrschende System unter Madonna alias Killer Queen im Jahr 2047, beschreiben. Die Outbreakers rebellieren gegen das Leben, das mit Hilfe des Senders Radio Gaga kontrolliert wird. Am Ende siegt auf Planet Weiz-Pad Individualität, Freiheit und echte MusikBesonderer Dank geht an das Team rund um Nicolas E. Hochstrasser, der für Regie und Gesamtleitung verantwortlich zeichnete.Textbuch: Christina V. Poeckl, Nicolas E. HochstrasserIdee: Ben Elton (We will rock you)Tanz und Choreografie: Margit Zöhrer, Edeltraud Trieb, Oliver KernMusikalische Einstudierung: Christian Thosold, Edeltraud Trieb, Nicolas E. Hochstrasser, Erwin Mauerhofer, Heike VorraberBühnenbild: Johanna Unger, Elisabeth Breininger, Wilhelm Fink, Helga Gruber, Stefanie Ortner,Anne Kothe, Karl Kalcher, Karl-Heinz HeidingerKostüme und Requisiten: Marianne Larisegger, Nicolas E. Hochstrasser, Edeltraud Trieb, Tatjana Litschauer, Elisabeth BreiningerPlakat und Folder: Vera Trieb, Johanna Unger, Philipp HolzerFilm und DVD: Günther Trieb, Gerald HolzerTontechnik: Harald Vorraber, Christian ThosoldLichttechnik: Thomas Bergner, Karl-Heinz HeidingerAssistenz und Öffentlichkeitsarbeit: Ilse Farnleitner, Elisabeth Kaufmann, Johann Unger, Helga ReisnerKartenverkauf und Organisation: Doris Hasler, Waltraud Teissl, Ute Bierbauer, Thomas ReithoferEin großes Dankeschön gilt auch den beiden Klassenvorständen Ilse Farnleitner und Elisabeth Kaufmann, die ihre Klassen in jeder Phase unterstützt haben. Wie immer hat auch der Elternverein unter der Leitung von Gabriele Eder bei allen vier Abendveranstaltungen für das leibliche Wohl mit Getränken, Kleingebäck und Aufstrichbroten gesorgt. Eltern aller Klassen hatten Mehlspeisen gebacken.Mit "We´re the champions", von Christian Thosold für Karl-Heinz Heidinger umgetextet, bedankten sich die 4ab Klassen bei ihrem "Heidi", der sich nach seinem Urlaub den wohlverdienten Ruhestand antreten wird. (linkes Bild)Danke an Nicolas E. Hochstrasser, der erstmals Gesamtleitung und Regie innehatte. (rechtes Bild)Ein Dankeschön an Wilhelm Fink, der jahrelang für das Bühnenbild hauptverantwortlich war, sich aber mit Anfang Mai in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen wird (rechtes Bild).