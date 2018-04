Literatursonntag beim Plautz

22.04.2018, 13:37 Uhr

Dort, wo oft abends Lesungen namhafter AutorInnen geboten werden, stand am Sonntag, dem 22. April, ein Literaturvormittag mit anschließendem Mittagessen auf dem Programm.Claus Schwarz, Geschäftsführer der Buchhandlung Plautz, stellte den zahlreichen Gästen den Autor Peter Rosei und die musikalische Begleitung durch Willy Kulmer und Peter Taucher vor. Das Laurenzi Bräu sorgte für besondere kulinarische Schmackerln. So war die in weiß gedeckte Buchhandlung, die heuer ihr 70-Jahr-Jubiläum feiert, der stilvolle Auftakt für diese Woche mit literarischen Schwerpunkten.Bgm. Christoph Stark beglückwünschte allen am "Buchfink" beteiligten OrganisatorInnen: Birgit Ferstl von der Bücherei Gleisdorf, Fam. Riegler von der Bücherei Nitscha, Claus Schwarz und seinem Team, Kulturreferenten Alois Reisenhofer, Eva Lassnig sowie Gerwald Hierzi und seinem Team der Stadtgemeinde.Peter Rosei selbst las mehrere Episoden seines Romanes "Karst", in dem er von Personen aus vielen verschiendenen Perspektiven erzählt, die am Schluss zusammengeführt werden. Auch signierte er im Anschluss auf Wunsch seine Bücher.Anlässlich des Welttag des Buches am 23. April bekamen alle BesucherInnen eine Anthropologie als Geschenk überreicht.