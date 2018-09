Mitsingen beim Kinderchor Weiz

14.09.2018, 12:43 Uhr

Alle bisher singenden Kinder „verlassen“ den Basischor und Chorleiter Johannes Steinwender startet mit einer neuen Gruppe Singbegeisterter.Die Möglichkeit zur Anmeldung, mit einem kurzen Gespräch mit den Kindern und einer individuellen Stimmfunktionsanalyse (in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten), gibt es am Samstag den 22. September von 10-12 Uhr im Musikraum 2 der Neuen Musikmittelschule Weiz. Um Anmeldung wird bei Chorleiter Johannes Steinwender per Mail unter chorleiter@singverein-weiz.at oder telefonisch unter 0660/7707974 gebeten. Diese Informationen gelten auch für alle Interessierten anderer Altersgruppen amKinderchor Weiz.