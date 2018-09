Mobilitätswoche Weiz am 18.09.2018 mit Gratis Fahrradcheck

11.09.2018, 14:02 Uhr

Weiz : Kunsthaus Weiz |Im Rahmen der heurigenwird am 18. September 2018 von 09:00-18:00 Uhr vor dem Kunsthaus Weiz ein Fahrrad-Aktionstag durchgeführt.Kommen Sie mit Ihrem Fahrrad und lassen Sie es waschen oder einen Fahrradcheck vor Ort durchführen. Die Kosten für den Fahrradcheck übernimmt das Mobilitätsbüro der Stadt Weiz. Auch kleine Reparaturen werden vor Ort erledigt, es entstehen nur etwaige Materialkosten.

Anfragen & Infos:

Während Ihr Fahrrad auf Sicherheit gecheckt und gereinigt wird, können Sie sich sportlich betätigen und mit dem Smoothie- Bike einen köstlichen Smoothie erstrampeln oder sich beim Infostand über die europäische Mobilitätswoche und die verschiedenen Mobilitätsprojekte der Stadt Weiz informieren.Durchgeführt wird der Fahrradcheck in Zusammenarbeit mit der Radlobby Steiermark und dem neuen Fahrradreparaturservice DESTINY - Fahrradtechnik in der Ludwig- Schlacher-Gasse 25 in Weiz. Kontakt: Tel. 03172 / 41364, destiny-fahrradtechnik.at Mobilitätsbüros Stadt WeizTel. 03172/2319/440E-Mail: mobility@weiz.at